Pasinex Resources hat im sechsten Quartal in Folge die Zinkproduktion erhöht und dabei von den deutlich höheren Preisen für das Basismetall profitiert. Das kanadische Unternehmen arbeitet im Gegensatz zu diversen Konkurrenten profitabel. Die Aktie wartet aber derzeit noch auf einen Ressourcen-Report, der zum Ende des dritten Quartals erwartet wird.

Produktion und Umsatz legen zu

In den vergangenen Wochen hat die Aktie von Pasinex Resources einen gleichmäßigen Anstieg auf in der Spitze bis zu 20 Eurocent hingelegt. Von den jüngsten Quartalszahlen konnte das Wertpapier aber bisher nicht wirklich profitieren. Dabei lesen sich diese gut: So hat Pasinex in seiner Pinargözü-Mine eine Q2-Produktion von 14.518 Zink (Nassgewicht) gemeldet, ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Q1. Es ist der sechste Anstieg der Förderung in Folge. Das direkt verschiffbare Erz hatte dabei einen Durchschnittsgehalt von satten 34,3% Zink.

Große Lieferung im dritten Quartal

Die Umsatzerlöse in dem 50/50-Joint Venture mit dem türkischen Partner Akmetal beliefen sich auf 4,2 Mio. CAD, was 8.767 verkauften Tonnen (Nassgewicht) entspricht. In der verkauften Menge befanden sich also umgerechnet 6,2 Mio. Pfund an Zink. Allerdings liegen etwa 6.000 Tonnen produziertes Zinkerz derzeit auf Halde. Sie sollen im dritten Quartal an einen europäischen Händler geliefert werden. Damit dürften sich die Einnahmen im laufenden Quartal nochmals deutlich erhöhen.

Kosten sinken weiter

Pasinex konnte zwischen April und Ende Juni einen Gewinn vor Steuern (EBT) im Joint Venture von 3,6 Mio. CAD erzielen. Damit liegt die Bruttomarge weit über 50 Prozent. Die Gesamtkosten im JV lagen bei etwa 190 CAD je abgebauter Tonne. Hier machen sich Skaleneffekte aus der höheren Produktion ...

