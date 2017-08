Die Deutsche Pfandbriefbank ist seit 2015 wieder an der Börse notiert. Das Institut hat sich in dieser Zeit zu einem anerkannten und erfolgreichen Immobilienfinanzierer entwickelt. Dies verdeutlichen auch die Zahlen des ersten Halbjahres: Der Gewinn vor Steuern stieg um 18 Prozent auf 103 Millionen Euro. Damit übertrafen die Unterschleißheimer die Erwartungen der Analysten recht deutlich. Der Vorstand hebt die Prognose an. Was das für Anleger bedeutet und welche Renditen mit einem Bonus-Zertifikat möglich sind ...

