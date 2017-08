Alle schauen auf Gold! - Doch was macht Silber?

Industriemetalle waren in den vergangenen Wochen begehrt. Der Silberpreis konnte davon ebenfalls etwas profitieren, erscheint im Vergleich zu anderen Metallen aber preiswert. Wie viel Nachholpotenzial steckt noch im Silberpreis?



Am Edelmetallmarkt herrscht verkehrte Welt. Häufig zeigt der Silberpreis eine stärkere Bewegung in die eine oder andere Richtung als der Goldpreis, ist also volatiler. Zuletzt bewegte sich aber der Goldpreis wesentlich stärker, insbesondere während der jüngsten Kursrally, die Gold abermals in diesem Jahr wieder an die Marke von 1.300 USD geführt hat. Zwar konnte sich der Silberpreis auch etwas erholen, aber die schwächelnden Wirtschaftsdaten - insbesondere aus den USA - begrenzten den Anstieg. Investoren haben Sorge, dass sich diese Entwicklung negativ auf die Weltwirtschaft auswirken könnte und die Nachfrage nach Silber dämpfen könnte. Schließlich stammt rund die Hälfte der weltweiten physischen Silber-Nachfrage aus Industrieanwendungen, wie Solar, Elektronik oder Batterien.



Produktideen: Faktor-Zertifikat auf HSBC Silber-Future Faktor 12 Markterwartung Maßgeblicher Future-Kontrakt Produktart Hebelfaktor WKN Steigende Kurse Silber-Future (Kontrakt Sep 17) Long 12 TD99DF Fallende Kurse Silber-Future (Kontrakt Sep 17) Short 12 TD99DM Stand: 25.08.2017 - 10:45 Uhr Produktbeschreibung finden Sie hier



In den vergangenen Wochen zeigten spekulativ orientierte Anleger aber wieder mehr Zuversicht. Am US-Terminmarkt sind nämlich die Netto-Long-Position zuletzt auf insgesamt fast 37.000 Futures und Optionen gestiegen. Das ist das höchste Niveau seit Mitte Juni. Auch die Chinesen haben im Juli wieder deutlich mehr Silber eingeführt, das Niveau liegt rund 70 Prozent über dem Vorjahr. China hat sich wirtschaftlich in diesem Jahr stabilisiert, was auch an der gesamten Silbernachfrage im ersten Halbjahr abzulesen ist. Sie lag im Schnitt rund 40 Prozent über dem ersten Halbjahr 2016. In den vergangenen drei Monaten konnte der Goldpreis leicht zulegen, während Silber leicht im Minus landete.



