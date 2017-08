Stuttgart - In der bis Juli 2022 laufenden Tieranleihe (ISIN DE000A2E4QG3/ WKN A2E4QG) der IKB Deutsche Industriebank AG wurden bisher in der laufenden Handelswoche mehr als 4,3 Millionen Euro an der Börse Stuttgart umgesetzt, so die Börse Stuttgart.Der kürzlich emittierte Bond sei mit einem Kupon von 4,50 Prozent ausgestattet. Die kleinste handelbare Einheit betrage 100 Euro nominal.

Den vollständigen Artikel lesen ...