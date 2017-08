Der Ölpreis verhält sich seit Monaten sehr volatil und reagiert auf jede noch so kleine Ankündigung von Behörden- oder Unternehmensseite. Aktuell steigt er entgegen vieler Analystenerwartungen kräftig an. Ende Juni 2017 zahlte man für Brentöl noch unter 45 USD pro Fass, heute notiert dieses auf 52,6 USD pro Barrel. Unter vielen Analysten gilt ein Ölpreisniveau von 50 USD weiterhin also wichtige Grenze, unter der es den Ölproduzenten nicht möglich ist, profitabel zu fördern. Viele Unternehmen haben aber in den letzten Jahren ihre Kostenstruktur aber deutlich gesenkt und sind mittlerweile auch unter einem Niveau von 50 USD in der Lage, profitabel zu arbeiten. Ein Grund für das Ansteigen des Ölpreises in den letzten Wochen sind vor allem sinkende Vorräte in den USA....

