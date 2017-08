Gut, jeder weiß, dass Johnson & Johnson (WKN:853260) nicht gerade wenig verdient. Im vergangenen Jahr hat der Gesundheitsriese fast 72 Dollar Umsatz gemacht. Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat J&J fast 668 Milliarden Dollar reingeholt. Kleiner optischer Vergleich gefällig? Würde man das als Ein-Dollar-Noten stapeln, würde man eine Strecke von 70.000 Kilometern bekommen. Quasi ein Fünftel der Strecke zum Mond.



Aber woher kommt das ganze Geld? Schauen wir mal nach:

Pharma

Mit 46 % des Umsatz ganz klar an Rang eins im Konzern. Aber noch besser: Die Sparte generiert mit 65 % in der ersten Jahreshälfte einen noch höheren Anteil am Profit.



Fast ...

