Florian Söllner, leitender Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, hat vor kurzem Manz in sein Musterdepot aufgenommen. "Jetzt ist die Zeit aus unserer Sicht reif, dass die Aktie mal wieder nach oben durchstartet", so Söllner. Ein Investment, das sich in den vergangenen Tagen bereits gelohnt hat. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Borussia Dortmund, Samsung SDI, Xilinx, Nvidia, Ceotronics und First Sensor. Die komplette Sendung finden Sie hier.