Die Angst vor den Folgen der Zuwanderung ist noch da - doch die Deutschen sorgen sich wegen der Migration deutlich weniger als vor einem Jahr. Doch Terror und Armut beschäftigen die Bevölkerung wieder stärker.

Der GfK-Verein hat auch dieses Jahr wieder gefragt, wovor sich die Deutschen am meisten fürchten. Das Ergebnis: Die Angst darüber, wie die Bundesrepublik die Zuwanderung bewältigt, bleibt. Allerdings macht sich nur noch jeder Zweite um die Integration der Flüchtlinge Sorgen. Im vergangen Jahr hatten noch 83 Prozent der Menschen Angst vor Zuwanderung, dieses Jahr waren es nur 53 Prozent. In der Studie "Challenges of Nations 2017" wurden vergangenes Frühjahr 27.500 Menschen aus 24 Ländern zu ihren Ängsten befragt.

"Seitdem die Balkan-Route geschlossen wurde und das EU-Türkei-Abkommen gilt, kommen weniger Flüchtlinge", sagt Raimund Wildner, Geschäftsführer des GfK-Vereins. Das beruhige die Deutschen. Doch nicht nur die sinkende Migrantenzahl ist ein Grund.

Migrationsforscher Jochen Oltmer von der Uni Osnabrück sagt, die Bevölkerung sorge sich weniger, weil Politiker das Thema Migration an den Rand drängten. So entstehe der Eindruck, das Thema sei weniger relevant. "Diese Ausblendung ist aber gefährlich. Langfristig hilft es populistischen Parteien, Ängste in der Bevölkerung zu schüren", so Oltmer. Eine dauerhafte gesellschaftliche Diskussion mit unterschiedlichen Experten wäre besser, damit Deutsche das Gefühl bekämen, die Flüchtlingssituation in den Griff zu bekommen.

