BARCELONA (dpa-AFX) - Ousmane Dembélé soll nach seinem Abschied bei Borussia Dortmund beim FC Barcelona einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Der Kontrakt werde eine festgeschriebene Ablösesumme von 400 Millionen Euro enthalten, teilte der spanische Fußballclub am Freitag mit. Zuvor hatten der BVB und Barcelona den bevorstehenden Abschluss des Transfers bestätigt.

Für Dembélé zahlen die Katalanen bis zu 147 Millionen Euro an den Bundesligisten. Zuvor muss der französische Nationalspieler am Montagvormittag noch den Medizincheck in Barcelona bestehen. Danach soll er offiziell von seinem neuen Arbeitgeber vorgestellt werden./hc/DP/das

