Ab sofort steht der Sonntag auf Sky Sport News HD ganz im Zeichen des Sport-Talks. Während der Vormittag an jedem Bundesliga-Wochenende Jörg Wontorra und dem Fußball gehört, meldet sich am späten Nachmittag Stefan Kretzschmar mit seinem neuen Handball-Talk - immer direkt im Anschluss an das Topspiel der DKB Handball-Bundesliga und aus der jeweiligen Halle. Auf Deutschlands einzigem 24-Stunden-Sportnachrichtensender, der seit Dezember 2016 im Free-TV verbreitet wird, sind beide Sendungen für jedermann frei empfangbar. Zudem steht unter skysport.de ein frei empfangbarer Livestream zur Verfügung.



"Wontorra - der Fußball-Talk" mit Lothar Matthäus



An diesem Sonntag begrüßt Jörg Wontorra ab 10.45 Uhr unter anderem Sky Experte Lothar Matthäus.



Weitere Gäste sind Frank Hellmann, freier Journalist, der unter anderem für die Frankfurter Rundschau schreibt, sowie Lucas Vogelsang. Der Autor schreibt unter anderem für die Welt und ist regelmäßig im Sky Podcast "Fußball MML" auf skysport.de zu hören, in dem er zusammen mit Maik Nöcker und Micky Beisenherz jede Woche über das aktuelle Fußballgeschehen spricht.



Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Dietmar Hamann, der als fester Bestandteil der Sendung an jedem Sonntag mitdiskutiert.



"Kretzschmar - der Handball-Talk" mit Andreas Wolff, Andy Schmid und Andreas Thiel



Am Sonntag feiert "Kretzschmar - der Handball-Talk" Premiere. Sky Experte und Moderator Stefan Kretzschmar wird ab sofort an Spieltagen der DKB Handball-Bundesliga immer sonntags ab 17.00 Uhr prominente Gäste begrüßen, um mit ihnen über das aktuelle Handball-Geschehen und weitere Themen zu diskutieren. Produziert wird die Sendung immer live in der Halle, in der zuvor auch das Topspiel am Sonntag stattfindet.



Zur ersten Sendung in Lemgo sind an diesem Sonntag Nationaltorhüter Andreas Wolff und der Schweizer Nationalspieler Andy Schmid, der in den vergangenen vier Spielzeiten der Spieler der Saison in der Bundesliga war, zu Gast. Komplettiert wird die Runde von Torhüterlegende Andreas "der Hexer" Thiel, der heute eine Rechtsanwaltskanzlei in Köln betreibt.



Neben der Übertragung auf Sky Sport News HD wird die komplette Sendung auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE gestreamt.



