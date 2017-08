Halle (ots) - Der Fußball, das ist die Botschaft dieses Dembélé-Transfers, aalt sich in seiner Parallelwelt. Dem BVB kann man eigentlich keinen Vorwurf machen - wer in dieser Parallelwelt bestehen will, braucht die Kohle. Trotzdem hätte man sich anderes gewünscht. Den Ruf an Ousmane Dembélé: "So nicht!" Den Ruf an die eigenen Fans: "Wir haben verstanden." Den Ruf in die Welt: "Es gibt etwas, das einen größeren Wert hat als 150 Millionen." Regeln und Anstand nämlich.



