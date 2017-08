Wochenausblick: DAX macht kaum Boden gut, Yellen äußert sich nicht zur Geldpolitik

Bastian Galuschka,

Der deutsche Aktienmarkt kann sich weiter nicht für eine klare Richtung entscheiden. Nach einem freundlichen Handelsstart gab der DAX® die Kursgewinne im späten Handel wieder vollständig ab. Fed-Präsidentin Janet Yellen hat ab 16:00 Uhr auf dem Notenbanksymposium in Jackson Hole ihre mit Spannung erwartete Rede gehalten. Allerdings ging Yellen überhaupt nicht auf die aktuelle Geldpolitik oder die konjunkturelle Lage ein. Stattdessen beschäftigte sich Yellen ausschließlich mit dem Thema Finanzstabilität. Seit der Finanzkrise sei die Regulierung der Finanzinstitute stark verbessert worden, ohne dadurch die Kreditvergabe zu beeinträchtigen, sagte Yellen. Der Dollar geriet nach der Yellen-Rede stark unter Druck, Gold konnte zulegen. Ab 21:00 Uhr MESZ wird EZB-Präsident Mario Draghi in Jackson Hole sprechen. Die deutsche Wirtschaft hat unterdessen ihr robustes Wachstum im zweiten Quartal fortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Freitag im Rahmen der zweiten Veröffentlichung bestätigte. Das ifo-Geschäftsklima ist im August minimal um 0,1 Punkte auf 115,9 Zähler zurückgegangen.

Die Stada-Aktien konnten am Freitag erneut stark zulegen. Nach der Mehrheitsübernahme wollen die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven nun auch einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Stada abschließen.

Unternehmen im Fokus

In der kommenden Woche werden Geschäftszahlen und Quartalsberichte unter anderem von Fielmann, Bertrandt, GK Software und VTG veröffentlicht.

Wichtige Termine

29.08.: USA: Verbrauchervertrauen Conference Board August

30.08.: Eurozone: Wirtschaftsstimmung August

30.08.: Deutschland: Verbraucherpreise August (Vorabschätzung)

30.08.: USA: ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Juli

30.08.: USA: BIP 2. Quartal (2. Veröffentlichung)

31.08.: USA: BIP 2. Quartal (2. Veröffentlichung)

31.08.: Deutschland: Arbeitslosenzahl & Arbeitslosenquote August

31.08.: Eurozone: Verbraucherpreise August (Vorabschätzung)

01.09.: USA: Neugeschaffene Stellen ex Agrar & Arbeitslosenquote August

01.09.: USA: ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe August

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.200/12.250/12.300/12.340/12.410 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.180/12.135/12.090/12.014/11.940/11.850/11.800 Punkte

Es sollte einfach nicht sein. Drei Tage in Folge versuchte der DAX® den seit Juni maßgeblichen Abwärtstrend zu überwinden, drei Mal scheiterte er. Für die kommende Woche ist das kein gutes Omen, auch wenn die Rede von Mario Draghi heute am späten Abend die Vorzeichen noch drehen könnte. Die Unterstützung bei 12.135 Punkten wurde im heutigen Handel von den Käufern verteidigt. Fällt der Index darunter und vor allen Dingen unter 12.090 Punkten, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.

Auf der Oberseite benötigt der DAX® zum einen einen Tagesschlusskurs über der Abwärtstrendlinie bei 12.200 Punkten, um sich weiteres Potenzial zu eröffnen. Auf der anderen Seite würden erst Kurse über 12.340 Punkten einen formalen Abschluss einer möglichen Bodenbildung bedeuten.

Solange der Index also unter den benannten Widerständen festhängt, haben die Bären in der kommenden Woche die besseren Karten. Eine Kurslücke am Montag sollten Anleger in jedem Fall auf dem Schirm haben.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 26.07.2017 - 25.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2012 - 25.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

