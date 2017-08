Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag doch noch moderat ins Plus gedreht. Weder die US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen noch EZB-Präsident Mario Draghi hatten sich - wie von Anlegern erhofft - zur Geldpolitik in den USA beziehungsweise im Euroraum geäußert.Weniger Beachtung fanden indes die Konjunkturdaten dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...