Die Zentralbanken haben keine zündenden Ideen zum Kurswechsel in der Geldpolitik. Fed-Chefin Yellen und EZB-Chef Draghi haben sich in Jackson Hole mit sehr allgemeinen Erörterungen bedeckt gehalten.

US-Notenbankchefin Janet Yellen hat die Politik vor einem Zurückdrehen der Finanzmarktregulierung gewarnt. Anpassungen am Rahmenwerk sollten dezent ausfallen, betonte die Präsidentin der Federal Reserve am Freitag auf der an den Finanzmärkten mit Spannung verfolgten Konferenz in Jackson Hole. Es gehe darum, die durch Reformen "gesteigerte Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems" zu bewahren. US-Präsident Donald Trump strebt eine Aufweichung der Bankenregulierung an, die nach der Finanzkrise beschlossen wurde. Beobachter, die einen Fingerzeig Yellens mit Blick auf den zinspolitischen Kurs erhofft hatten, wurden enttäuscht: Die Fed-Chefin erwähnte die Geldpolitik mit keinem Wort. Der Dollar kam deswegen unter die Räder: Der Euro kletterte zeitweise um 0,7 Prozent auf 1,1884 Dollar. "Durch das Auslassen geldpolitischer Kommentare fühlt sich der Markt in seiner Einschätzung bestätigt und rechnet erstmal nicht damit, dass es zu baldigen Zinsanhebungen kommt", erläuterte ...

