Mit Hundekot gegen Rechtsradikale. Ein tierische Fäkal-Einsatz für die Demokratie in San Francisco scheint unnötig gewesen zu sein. Die Veranstalter haben die Demonstration abgesagt. Aber niemand traut dem Frieden so richtig.

Die Bürger von San Francisco hatten sich eigentlich schon einiges einfallen lassen, um die Veranstaltung der ungeliebten rechtsgerichteten Gruppierung "Patriot Prayer", der "patriotischen Beter" am Samstag zu unterminieren. So hatte ein Organisator auf Facebook alle Hundebesitzer dazu aufgerufen, ihre Vierbeiner am Veranstaltungsort "Crissy Field", eine riesige Grünfläche, auszuführen und dann deren Hinterlassenschaften nicht wegzuräumen. An sich wäre das in San Francisco nicht nur mit einem Bußgeld bedroht, sondern das Wegräumen der dampfenden Hinterlassenschaften ist für alle Hundefreunde hier eine Selbstverständlichkeit. Aber die Verlockung war zu groß, die Springestiefel der erwarteten Neo-Nazis reihenweise in Hundehaufen tappen zu sehen. Die Patriot Prayer selbst distanzieren sich zwar von Neo-Nazi-Vereinen, aber in der Vergangenheit waren sie immer wieder auf Veranstaltungen aufgetaucht und es hatte auch schwere Ausschreitungen gegeben.

Im Anmarsch waren auch schon Clowns mit roten Nasen und riesige aufblasbare weiße Hühner mit einem verräterischen orangen Hairstyle. Es sollte ein friedlicher Protest gegen rechts werden.

Am Freitag dann die überraschende Ansage: Der Protestmarsch ...

