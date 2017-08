Modehaus Tom Tailor schreibt wieder Gewinn, Sony ist zurück als Technologieführer und Anleihetipp Tesla steht und fällt mit dem Erfolg von Model 3. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp Tom Tailor: Ertragswende mit Naomi Campbell

Nach vielen erfolgreichen Jahren ging das Hamburger Modehaus im März 2010 an die Börse. Dort lief es zunächst auch ganz ordentlich. 2012 übernahm Tom Tailor die Damenmodekette Bonita. 2014 feierte das Unternehmen gar das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Gründung 1962. Damit begannen aber zugleich die Probleme. Das Management hatte zu stark aufs Tempo gedrückt, immer mehr Läden eröffnet, darüber aber den Siegeszug des Onlinehandels unterschätzt. Bonita traf nicht mehr den Geschmack der Kundinnen. Hinzu kamen Lieferprobleme. Folge: Gewinnerosion, Kurssturz, Rausschmiss aus dem SDax.

Mithilfe der chinesischen Beteiligungsgesellschaft Fosun, die 2014 bei Tom Tailor einstieg und inzwischen rund 30 Prozent kontrolliert, und eines Führungswechsels läuft jetzt die Ertragswende. Der seit September 2016 amtierende Vorstandschef Heiko Schäfer dünnt das Filialnetz aus, stellt erfolglose Marken ein und zieht sich aus unprofitablen Auslandsmärkten zurück. Im Juni spielte eine Kapitalerhöhung rund 60 Millionen Euro ein. Davon geht der Großteil in den Ausbau des Onlinehandels, der IT-Infrastruktur und ins Marketing. Als Zugpferd gewonnen werden konnte Naomi Campbell. Das ehemalige Supermodel wird eine eigene Kollektion entwerfen.

Zum Halbjahr gelang die Rückkehr in die Gewinnzone. Gegenüber Ende 2016 ging die Nettoverschuldung zurück um 36 Prozent auf 124,6 Millionen Euro, während sich die Eigenkapitalquote von 23,4 auf 31,7 Prozent verbesserte.

Aktientipp Sony: Wieder auf dem Weg zum Technologieführer

Erfindungen wie der Walkman oder die Playstation machten Sony einst zum erfolgreichen Weltkonzern mit Kultstatus. Damit war es vorbei, als Konkurrenten wie Apple und Samsung den Japanern in Sachen Innovationskraft und Technologieführerschaft den Rang abliefen. Doch jetzt, nach Jahren der Sanierung, hat Sony die Krise überwunden und die Wende geschafft. Das spiegelt auch das jüngste Zahlenwerk.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 (31. März) stieg der Umsatz um gut 15 Prozent auf 1858 Milliarden Yen, umgerechnet 14,45 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente der Unterhaltungs- und Elektronikkonzern 80,9 Milliarden Yen, 282 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Der gewaltige Ertragssprung war zwar Einmaleffekten geschuldet. So stand im Vorjahr die Produktion in einer Fabrik für Bildsensoren nach einem Erdbeben im Süden Japans still, und auf das Filmgeschäft war eine Sonderabschreibung fällig. Umgekehrt verzerrten Einmaleffekte wie ein Fabrikverkauf das jüngste Ergebnis nach oben. Werden diese Sondereffekte ausgeklammert, war es trotzdem das erfolgreichste Auftaktquartal der vergangenen zehn Jahre. Verluste schrieb lediglich noch die Filmsparte. Preissenkungen für die erfolgreiche, aber ins Alter gekommene Spielekonsole Playstation 4 drückten das Ergebnis im Spielegeschäft. Doch spätestens nach der Einführung des Nachfolgemodells im nächsten Geschäftsjahr sollten hier die Erträge wieder spürbar anziehen. Alle übrigen Bereiche meldeten stabile und steigende Ergebnisse. Besonders erfreulich läuft das Halbleitergeschäft mit einer operativen Gewinnspanne von 27 Prozent. Sony ist Weltmarktführer für Bildsensoren. In diesem Segment und bei Videospielen und Kameraprodukten gilt Sony inzwischen wieder als Technologieführer - fast wie früher.

Aktientipp W&W und Rückblick Kinross Gold

Aktientipp W&W: Aus einer Hand

Der Stuttgarter Finanzkonzern entstand 1999 aus dem Zusammenschluss der Bausparkasse Wüstenrot und der Württembergischen Versicherungsgruppe. Wegen der Kombination aus Bausparkasse und Versicherung kann die W&W-Gruppe ein breites Angebot an finanziellen Vorsorgelösungen aus einer Hand anbieten. Das schätzen die deutschlandweit rund sechs Millionen Kunden, ebenso die Erweiterung des digitalen Angebots. Immer mehr Beratungsleistungen können Kunden online abrufen, zudem werden auch zunehmend W&W-Produkte über das Internet verkauft.

100 Millionen Euro will der Vorstand in den nächsten drei Jahren in digitale Projekte stecken. Darin eingeschlossen ist auch der Aufbau einer digitalen Drittmarke im Konzern. Angesprochen werden sollen damit vor allem Kunden, die weniger Wert legen auf eine persönliche Beratung, sondern sich im Internet selbst informieren und vergleichen. Nach sechs Monaten verdiente der W&W-Konzern 154,9 Millionen Euro, rund 30 Prozent mehr ...

