Liebe Leser,

die Aktie der "Alibaba Group Holding Limited" (kurz: "Alibaba") steht nahezu auf Allzeithoch. In US-Dollar gerechnet beträgt die 12-Monats-Performance inzwischen rund +86%. Das kann sich doch wirklich sehen lassen! Zuletzt haben die Zahlen zum zweiten Quartal 2017 von Alibaba der Aktie weiteren Rückenwind geben können. Der Umsatzanstieg von 58% gegenüber dem Vorjahresquartal (in chinesischer Währung) konnte sich nun auch wirklich sehen lassen! Dabei gab es in einigen Bereichen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...