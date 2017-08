In den Monaten nach der US-Wahl im vergangenen November stiegen die Kurse amerikanischer Banktitel am stärksten. Doch im Frühjahr dieses Jahres setzte Ernüchterung ein, da Donald Trump seit seinem Amtsantritt vor allem für Schlagzeilen gesorgt hatte, anstatt seine Wahlkampfversprechen umzusetzen. Trump braucht nun dringend Erfolge und damit könnte die Bankenregulierung wieder in den Fokus rücken.

