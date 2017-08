Liebe Leser,

kürzlich habe ich über das geplante Joint-Venture von Wal-Mart und Google Express berichtet. Die beiden Unternehmen wollen mit dem Joint-Venture Amazon bei der Lebensmittelauslieferung zuvorkommen und so den Marktanteil von Amazon beschränken. Kurze Zeit später gab es ein Statement seitens Amazon, das die Aktie von Wal-Mart, wie auch schon im Rahmen der Whole Foods Market Akquisition, um 3,7 % gedrückt hat. Auch die Zulieferer von Whole Foods Market mussten herbe Kurseinbrüche ... (David Iusow-Klassen)

