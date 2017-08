Immer wieder haben Verwaltungsgerichte die Erreichbarkeit des Flüchtlings-Bundesamtes bemängelt. Nun will die Nürnberger Behörde eine Art Gerichts-"Hotline" einrichten. Die Einheit soll ihre Arbeit im September aufnehmen.

Nach der Kritik von Verwaltungsgerichten an der Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) will die Behörde eine Art Hotline einrichten. "Wir müssen gut erreichbar und fachlich auskunftsfähig sein, wenn Richter Fragen zu Fällen haben", sagte BAMF-Präsidentin Jutta Cordt der Deutschen Presse-Agentur. Daher werde es von September an - sobald es technisch umgesetzt ist - eine Einheit geben, die Fragen von Gerichten rasch klären kann. "Manche Fragen sind schnell beantwortet: Wie ist der Verfahrensstand, oder wann geht die Akte raus?", sagte Cordt. "Auf der zweiten Ebene geht es um inhaltliche Fragen. Diese sollen von speziell geschulten Mitarbeitern beantwortet werden." Diese seien für die Gerichte über eine zentrale Nummer erreichbar.

Vor kurzem hatten Verwaltungsgerichte etwa in Berlin und Baden-Württemberg die Erreichbarkeit des BAMF kritisiert. Die für die Prozessführung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...