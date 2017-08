Dongying, China (ots/PRNewswire) - Vor kurzem wurde in der chinesischen Stadt Dongying der offizielle Start der Initiative "Find The Roots Of Chinese Culture - Visit The Mother River" bekanntgegeben. Dieses Event präsentiert sich mit Freizeitfahrzeugen, Fotografie, Musik und Volkskultur und gilt als eines von mehreren "Alle-für-einen"-Tourismus-Events, die 2017 von der Kommunalregierung Dongying organisiert werden. Es wird begeisterten Fotografen eine etwas ungewöhnliche Möglichkeit bieten, nach den Wurzeln der Volksstämme am Gelben Fluss zu suchen und eine umfassende Untersuchung der Kultur am Gelben Fluss anzustellen.



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/548877/Yellow_With_Blue_Overla y_Yellow_River_estuary.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/548877/Yellow_With_Blue_Overlay_Yellow_River_estuary.jpg) Foto: https://mma.prnewswire.com/media/548878/A_View_In_The_Morning.jpg Foto: https://mma.prnewswire.com/media/548879/Central_City_Yellow_Riv er_Delta_Dongying.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/548879/Central_City_Yellow_River_Delta_Dongying.jpg) Foto: https://mma.prnewswire.com/media/548880/Scenery_Yellow_River_De lta_Wetlands.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/548880/Scenery_Yellow_River_Delta_Wetlands.jpg) Foto: https://mma.prnewswire.com/media/548881/A_LYU_Opera_Performance.jpg Foto: https://mma.prnewswire.com/media/548882/Hometown_SunWu_legendar y_military_strategist.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/548882/Hometown_SunWu_legendary_military_strategist.jpg)



Mit ihrer günstigen Lage im Norden der Shandong-Provinz und an der Mündung des Gelben Flusses ist Dongying die zentrale Stadt im Flussdelta des Gelben Flusses, ein wichtiger Knotenpunkt am Golf von Bohai und ein idealer Ort für die koordinierte Entwicklung von Peking, Tianjin und der Hebei-Provinz. Dongying verfügt mit dem größten, jüngsten und zusammenhängendsten Feuchtgebiet in den warmen Klimazonen Chinas über einen großen Naturreichtum. Mit einer Fläche von 1.530 km² wird es auch als das schönste Feuchtgebiet Chinas bezeichnet. Des Weiteren ist es der Entstehungsort und das größte Fördergebiet vom Shengli-Ölfeld, dem zweitgrößten Ölfeld Chinas. 80 % des Erdöls vom Shengli Ölfeld sind noch erhalten und 85 % der Erträge werden in Dongying gefördert. Dongying ist von einer vielfältigen und faszinierenden Kulturgeschichte geprägt und zudem Geburtsort von Sun Wu, dem berühmten Militärstratege aus dem alten China. Das Buch "Die Kunst des Krieges" von Sun Wu gilt weithin als Bibel für das Militär. In Dongying befindet sich zudem die LYU-Oper, eine große regionale Oper in Shandong.



Links der Bildanhänge: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295110 http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295111 http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295113 http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295114 http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295115 http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=295116



Pressekontakt: Herr Cao Tel: 86-10-63074558