Bis Donnerstag Marktschluss entscheidet sich der ATX neu per September-Verfalll. conwert ist fix draussen, Do&Co sah schon wie der sichere Comebacker nach einem halben Jahr Pause aus. Aber: In den vergangenen Tagen hat es die Do&Co-Aktie heftig erwischt und man ist aktuell knapp ausserhalb der notwendingen Top25 in der Market Cap. Gekrallt hat sich diesen Rang die Agrana, die ihrerseits zwar im Handelsvolumina-Duell gegen Do&Co den Kürzeren zieht, aber wenn Do&Co nicht unter die Top25 kommt ... Und dann gibt es noch die S Immo. Sie muss auf AT&S hoffen. Denn nur, wenn die Steirer bei der Market Cap Agrana UND Do&Co überholen, geht es sich aus. Spannend. Seit einer vieldiskutierten Indexumstellung 2016 (Flughafen vs. AT&S) werden nicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...