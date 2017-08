Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Die geplante Fusion der Stahlsparte von Thyssenkrupp mit dem indischen Stahlkonzern Tata gerät in den Bundestagswahlkampf. FDP-Chef Christian Lindner warf der SPD-Spitze vor, die Stahlindustrie kaputt gemacht zu haben. "Die SPD hat in den letzten Jahren eine Energiepolitik betrieben, die genauso ideologisch wie die der Grünen war. Die Wirtschaftlichkeit der deutschen Stahlindustrie wurde fahrlässig kaputtgemacht", sagte Lindner dem Handelsblatt. In der Debatte um die Zukunft von Thyssenkrupp Steel hatten Kanzlerkandidat Martin Schulz und Vizekanzler Sigmar Gabriel (beide SPD) jüngst den Erhalt der deutschen Standorte verlangt und nationale Alternativen nicht ausgeschlossen. Zuletzt hatte es Spekulationen um eine deutsche Stahl AG gegeben - womöglich geschmiedet aus der Stahlsparte von Thyssenkrupp, der Georgsmarienhütte des früheren RWE-Chefs Jürgen Großmann und der Salzgitter AG. (Handelsblatt S. 6f)

AUDI - Audi-Techniker Giovanni Pamio sitzt seit Wochen in U-Haft. Seine Aussagen zum Dieselskandal belasten Topmanager aus dem Konzern. Die Informationen decken sich mit denen eines weiteren Ingenieurs. Dennoch schonen die Ermittler bis heute Audis Führungsriege. (Handelsblatt S. 14)

VOLKSWAGEN - In den USA, mitten im Nirgendwo, sammelt Volkswagen auf riesigen Halden Dieselfahrzeuge - bis entschieden ist, ob die Objekte des Betrugs umgerüstet und verkauft oder am Ende doch verschrottet werden. (SZ S. 17)

BER - Nach Ansicht von Engelbert Lütke Daldrup, dem Geschäftsführer der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg, muss der Ausbau des neuen Flughafens rasch begonnen werden: "Nur das In-Ordnung-Bringen der Baukatastrophe BER reicht nicht", sagte er am Sonntag der FAZ. Wann am BER geflogen werden kann, ist nicht bekannt, Lütke Daldrup will es in diesem Jahr mitteilen. Fest steht, dass der BER bei seiner Eröffnung zu klein sein wird; es gibt deswegen eine Diskussion um den Weiterbetrieb des Flughafens Tegel. Der Aufsichtsrat berät gegenwärtig einen "Masterplan" der Flughafengesellschaft für einen Ausbau des BER, um seine Kapazität schrittweise zu erhöhen. (FAZ S. 4)

AIR BERLIN - Ex-Formel-1-Weltmeister Niki Lauda überlegt offenbar, die von ihm gegründete Fluggesellschaft Niki von der insolventen Air Berlin zurückzukaufen. Er habe sein Interesse in einem Brief an den Insolvenzverwalter von Air Berlin bekundet, sagte Lauda in einem Interview. Nun sei er gespannt, ob er überhaupt zu den Verhandlungen eingeladen werde. (Handelsblatt S. 16)

ADAC - Dem ADAC wird von Partnerunternehmen vorgeworfen, gegen das Kartellrecht zu verstoßen. Der Automobilclub nutze seine Marktmacht aus, um in neuen Standardverträgen schlechte Bezahlung und unfaire Regelungen durchzusetzen, lautet der Vorwurf der ISA, der Interessenvereinigung privater Abschleppfirmen. Der ADAC missachte in den Verträgen auch den Datenschutz. (SZ S. 20)

GRÜNENTHAL - "Wir stehen vor großen Herausforderungen", sagt Gabriel Baertschi, Vorsitzender der Geschäftsführung des Pharmaunternehmens Grünenthal, im Gespräch mit der FAZ. Denn das Unternehmen hat den Ehrgeiz, bis zum Jahr 2022 einen Jahresumsatz von rund zwei Milliarden Euro zu erzielen. Bis zu dieser Zielmarke klafft derzeit indes noch eine Lücke von rund 600 Millionen Euro. Diese zügig zu schließen, hat sich der seit Herbst 2016 an die Spitze des Aachener Familienunternehmens gerückte Grünenthal-Chef auf die Fahnen geschrieben. Die Wachstumsstrategie des aus der Schweiz stammenden Biologen, der vor seinem Wechsel nach Aachen viele Jahre in führenden Positionen für den Pharmakonzern Astra-Zeneca tätig war, hat dabei mehrere Stoßrichtungen. Als vordringlich gilt, frühzeitig Ersatz zu finden für die in die Jahre kommenden beiden wichtigsten Medikamente von Grünenthal, die derzeit immerhin noch rund ein Drittel des Gesamtumsatzes repräsentieren. (FAZ S. 18)

KARSTADT - Investoren werfen den Immobilienfonds der US-Investmentbank Goldman vor, sie nach der Karstadt-Rettung hereingelegt zu haben. Der Streit um die Immobilien wird seit Ende vergangener Woche vor Gericht ausgetragen. (SZ S. 17)

UBISOFT - Europas Marktführer für Computerspiele steht möglicherweise vor einer feindlichen Übernahme durch Vivendi. Der französische Medienkonzern stockt seinen Anteil am ebenfalls französischen Spielehersteller Ubisoft immer weiter auf und will sich nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters noch in diesem Jahr die Mehrheit sichern. Ubisoft-Mitgründer und -Chef Yves Guillemot wehrt sich vehement gegen die Übernahme: "Große Unternehmen tun sich schwer, schnell und agil zu sein", warnt er im Gespräch mit dem Handelsblatt. (Handelsblatt S. 18)

SOCIETE GENERALE - Die Vereinigten Staaten klagen zwei hochrangige Banker der Societe Generale an. Die beiden sollen systematisch den wichtigen Referenzzinssatz Libor manipuliert und damit über 150 Millionen Dollar an Schaden verursacht haben. (Handelsblatt S. 31)

August 28, 2017

