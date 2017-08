Der Energiekonzern Westar Energy (ISIN: US95709T1007, NYSE: WR) wird seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 40 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Somit werden auf das Jahr hochgerechnet weiterhin 1,60 US-Dollar ausgeschüttet. Die Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 51,70 US-Dollar (Stand: 25. August 2017) 3,09 Prozent. Am 2. Oktober 2017 wird die vierteljährliche Dividende an die Aktionäre ausbezahlt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...