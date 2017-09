Konzernentwicklung im 1. Halbjahr 2017

* Der Erwerb einer 25% Beteiligung an Highlight Communications AG und die Sacheinlage im Zuge der am 2. Mai 2017 an der ausserordentlichen Generalversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung führten zu einem Anstieg der konsolidierten Bilanzsumme von rund CHF 44.9 Mio. per 31. Dezember 2016 auf rund CHF 178.2 Mio. per 30. Juni 2017. * Das Eigenkapital erhöhte sich entsprechend in der Berichtsperiode 2017 aufgrund der Sacheinlage um CHF 31.7 Mio. auf CHF 56,4 Mio. (Vorjahr CHF 24.7 Mio.). * Das Konzernergebnis betrug rund CHF -2,8 Mio. (Vorjahr rund CHF -0,5 Mio.). Die operative Geschäftstätigkeit wurde wesentlich durch höhere Kosten für Kapitalmassnahmen, Rechts- und Projektkosten (World Boxing Super Series) belastet.

Der detaillierte Halbjahresbericht 2017 ist unter www.hlee.ch abrufbar.

