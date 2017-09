Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta021/01.09.2017/13:15) - Der Vorstand der Heidelberger Beteiligungsholding AG, Heidelberg, ISIN DE0005250005, hat am 01. September 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tag beschlossen, bis zu 300.000 ausstehende Aktien der Gesellschaft, dies entspricht einem Anteil von bis zu rd. 4,37% des Grundkapitals und der Aktien der Heidelberger Beteiligungsholding AG, im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Kaufangebots zu einem Kaufpreis je Aktie von 4,40 Euro zu erwerben. Damit macht der Vorstand von der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 10. Mai 2016 eingeräumten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch. Die eigenen Aktien werden im Rahmen der von der Hauptversammlung am 10. Mai 2016 erteilten Ermächtigung verwendet werden. Derzeit hält die Gesellschaft 17.702 eigene Aktien.



Heidelberg, 01.09.2017



Heidelberger Beteiligungsholding AG Der Vorstand



Aussender: Heidelberger Beteiligungsholding AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Ralph Bieneck Tel.: +49 6221 64924-30 E-Mail: info@heidelberger-beteiligungsholding.de Website: www.heidelberger-beteiligungsholding.de



ISIN(s): DE0005250005 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



