EQS Group-Ad-hoc: Von Roll Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Von Roll Holding AG: CFO Stephan Kellmann verlässt die Von Roll Gruppe. Artur Lust wird sein Nachfolger. 06.09.2017 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Breitenbach, 6. September 2017 - der langjährige CFO der von Roll Gruppe, Stephan Kellmann (53) hat sich nach Abschluss der Verlagerung der Konzernaktivitäten von Wädenswil (Zürich) an den Schweizer Produktionsstandort Breitenbach (Solothurn) entschieden, seinen Aufgabenbereich abzugeben und das Unternehmen zu verlassen. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2017 hat der Verwaltungsrat Artur Lust (35) zu seinem Nachfolger bestellt.

Stephan Kellmann hat die Umstrukturierung der Von Roll Gruppe in den letzten Jahren mit hohem Engagement und grossem Einsatz erfolgreich mitgestaltet. "Der Verwaltungsrat dankt Stephan Kellmann für seinen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der eingeschlagenen Strategie. Hierbei hat er seine Qualitäten während einer höchst anspruchsvollen Unternehmensphase unter Beweis gestellt" sagt Dr. Peter Kalantzis, Präsident des Verwaltungsrates.

Artur Lust, der nun als Nachfolger nominiert wurde, verantwortet bisher das Corporate Development bei Von Roll und hat die erfolgreiche Restrukturierung der Gruppe in den vergangenen 18 Monaten wesentlich mitgeprägt.

Dr. Christian Hennerkes, CEO, erklärt "Ich möchte mich zunächst für die sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit bei Stephan Kellmann bedanken und bedaure, dass er seine Aufgaben nach dem Umzug nach Breitenbach nicht fortführen wird. Gleichzeitig freue ich mich, mit Artur Lust einen Finanzexperten an meiner Seite zu haben, der aufgrund seiner besonderen Nähe zum operativen Geschäft bestens quaifiziert ist, die weitere Optimierung in allen Unternehmensbereichen mit höchster Intensität voranzutreiben".

Artur Lust ist diplomierter Kaufmann und geprüfter Bilanzbuchhalter. Er war zuvor in diversen Managementpositionen sowohl in börsennotierten Gesellschaften als auch in Familien-unternehmen tätig. Der Verwaltungsrat wünscht ihm für seine Tätigkeit viel Erfolg und eine glückliche Hand.

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarkt-führer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und -services und weltweit an 26 Standorten in 15 Ländern mit rund 1600 Mitarbeitern vertreten.

Kontakt: Claudia Güntert, Corporate Communications

T: +41 61 785 52 36, F: +41 61 785 58 92, E: press@vonroll.com

Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter http://www.vonrollgroup.com/de/.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Von Roll Holding AG Passwangstrasse 20 4226 Breitenbach Schweiz Telefon: 0041 (0)61 785 52 36 E-Mail: press@vonroll.com Internet: www.vonrollgroup.com ISIN: CH0003245351

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt; SIX Swiss Exchange

