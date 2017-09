Meldung gemäß BX Adhoc Publizität Art. 18 KR



Luzern (pta005/06.09.2017/06:30) - Swiss Estates AG hat am 30. August 2017 die Dekotierung der Wandelanleihe Symbol SECOCO ISIN CH0259983549 VALOR 25998354 Volumen CHF 10 Mio. bei der Zulassungsstelle der BX Berne eXchange beantragt. Die Börse hat diesem Antrag mit Wirkung zum 29. September 2017 (letzter Handelstag) entsprochen.



Seit der Kotierung der Anleihe am 15. Dezember 2014 hat sich gezeigt, dass dieses Instrument keine ausreichende Nachfrage erfahren hat. In der Konsequenz hat der Verwaltungsrat beschlossen, das Delisting dieser Titelart durchzuführen. Im Zusammenhang mit der Dekotierung werden die Anleihensanteile von der Gesellschaft zurückgenommen oder in andere Papiere getauscht.



Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial").



Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Berne eXchange (www.berne-x.com) kotiert.



- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN - Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP - Wandelanleihe: Valor 25998354 / ISIN CH0259983549 / Tickersymbol SECOCO



Namenaktien und Anteile der Wandelanleihe unterliegen Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland. Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen; diese sind auch an der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) unter der WKN A0MJ3Y und dem Tickersymbol WAG handelbar.



(Ende)



Aussender: Swiss Estates AG Adresse: Alpenquai 28a, 6005 Luzern Land: Schweiz Ansprechpartner: Udo Rössig Tel.: +41 58 252 60 00 E-Mail: info@swiss-estates.ch Website: www.swiss-estates.ch



ISIN(s): CH0019304531 (Sonstige), CH0023926550 (Aktie), CH0259983549 (Anleihe) Börsen: Kotierter Markt in BX Swiss; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1504672200286



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 06, 2017 00:30 ET (04:30 GMT)