SHS VIVEON AG: Aufsichtsrat bestellt Axel Kock zum neuen CEO

München, 06. September 2017 - Der Aufsichtsrat der SHS VIVEON AG hat heute Herrn Axel Kock zum neuen Vorstandsvorsitzenden der SHS VIVEON AG bestellt. Herr Kock beginnt seine Tätigkeit als neuen CEO am 1.10.2017.

Axel Kock (51) verfügt über eine 25-jährige Erfahrung in den Bereichen Sales, Transformation Management, Business Consulting & IT Service Delivery. Nach vielen Jahren bei IBM war er zuletzt als Geschäftsführer der Pegasystems GmbH tätig, der deutschen Tochter des international tätigen börsennotierten Konzerns Pegasystems Inc, einem führenden Softwareanbieter für Kundenbindung und operative Exzellenz. Herr Kock war verantwortlich für ein Umsatzwachstum von >60% in den letzten vier Jahren.

Die SHS VIVEON AG ist ein international agierender Business- und IT-Lösungsanbieter für Customer Management Lösungen. Das Unternehmen bietet marktführende Expertise im Customer Value und Customer Risk Management. Die SHS VIVEON AG, mit Sitz in München, ist am M:access der Börse München notiert und an sechs Standorten in drei europäischen Ländern präsent. Mit circa 200 Mitarbeitern und mehr als 200 Kunden in 15 Ländern gehört SHS VIVEON zu Europas führenden Anbietern im Customer Management. SHS VIVEON zählt namhafte Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Industrie, Handel und Telekommunikation zu seinen Kunden, darunter A1 Telekom, BayWa, BMW Financial Services, BP, Deutsche Telekom, HUK Coburg, Ingram Micro, Kabel Deutschland, Telefonica Deutschland, Shell, SüdLeasing und Vodafone

