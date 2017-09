Schloss Wachenheim AG: Erhöhung der Dividende auf EUR 0,48 pro Aktie geplant

DGAP-Ad-hoc: Schloss Wachenheim AG / Schlagwort(e): Dividende Schloss Wachenheim AG: Erhöhung der Dividende auf EUR 0,48 pro Aktie geplant 07.09.2017 / 12:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Aufgrund des erfolgreichen Geschäftsjahres 2016/17 (30. Juni 2017) hat der Vorstand der Schloss Wachenheim AG in seiner Sitzung am 7. September 2017 beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 23. November 2017 vorzuschlagen, eine Dividende von EUR 0,48 pro Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Erhöhung von 11,6 % gegenüber dem im Vorjahr ausgeschütteten Betrag von EUR 0,43 je Aktie.

Der Geschäftsbericht 2016/17 wird am 21. September 2017 auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht.

Kontakt: Boris Schlimbach - Mitglied des Vorstands - Tel.: 0651 9988 200

07.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schloss Wachenheim AG Niederkircher Straße 27 54294 Trier Deutschland Telefon: 0651-9988 0 Fax: 0651-9988 104

E-Mail: info@schloss-wachenheim.de Internet: www.schloss-wachenheim.com

ISIN: DE0007229007 WKN: 722900

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

607635 07.09.2017 CET/CEST

ISIN DE0007229007

AXC0136 2017-09-07/12:26