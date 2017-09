SMT Scharf AG gibt Veränderung im Aufsichtsrat bekannt

SMT Scharf AG gibt Veränderung im Aufsichtsrat bekannt

Hamm, 07. September 2017 - Das Amtsgericht Hamm hat auf Antrag der Gesellschaft Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis als neues Aufsichtsratsmitglied der SMT Scharf AG (WKN 575198, ISIN DE0005751986) bestellt.

Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis übernimmt zudem interimsweise den Vorsitz des bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Dipl.-Ing. Michael Reich, der aus gesundheitlichen Gründen auf unbestimmte Zeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Sobald Herr Reich wieder seine alte Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender wahrnehmen kann, kehrt Herr Velthuis in die Rolle als Ersatz- bzw. Ergänzungsmitglied für den Aufsichtsrat zurück.

Herr Velthuis verfügt über langjährige Erfahrung an verschiedenen Universitäten in den Bereichen Organisation, Management sowie Accounting. Seit Juni 2008 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Controlling an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Aufgrund seines umfangreichen betriebswirtschaftlichen Know-hows mit Schwerpunkt auf dem internen und externen Rechnungswesen bringt Herr Velthuis die notwendige Expertise für das Amt als Aufsichtsratsmitglied mit. Neben seinen Tätigkeiten in Lehre und Forschung war Herr Velthuis unter anderem als Berater und Gutachter für verschiedene Unternehmen tätig. Seit 2016 ist er zudem Aufsichtsratsmitglied bei der Intershop Communications AG.

Unternehmensprofil Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften. Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

