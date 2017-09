EANS-Adhoc: WIENWERT AG / Verwaltungsstrafbescheid der Finanzmarktaufsicht (FMA) gegen Vorstandsmitglied von WIENWERT AG

Ergänzung der Veröffentlichung durch WIENWERT AG vom 23. und 24.7.2017

Wien - Stefan Gruze, einem Vorstandsmitglied von WIENWERT AG, stellte die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) am 7.9.2017 einen Bescheid zu, in dem wegen irreführender Werbung und eines fehlenden Prospekthinweises gemäß § 16 Z 3 iVm § 4 KMG in Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot der WIENWERT- Unternehmensanleihe 1-2017 (ISIN AT0000A1W4Q5 - bis zu EUR 5 Millionen, 5,25 %, Schuldverschreibungen fällig 2020) eine Verwaltungsstrafe in Höhe von insgesamt EUR 85.000 verhängt wurde.

Wie seitens WIENWERT AG bereits am 23.7.2017 bzw. 24.7.2017 veröffentlicht, wird anerkannt, dass in einzelnen Werbemitteln - insbesondere in Internet- Werbebannern und bei der Radiowerbung - der Hinweis fehlte, dass ein Prospekt veröffentlicht wurde und wo Anleger diesen erhalten können. Der Bescheid wird in diesem Spruchpunkt nicht bekämpft werden.

Im Hinblick auf den Vorwurf der irreführenden Werbung im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot der WIENWERT-Unternehmensanleihe 1-2017 sowie auf die Höhe der von der FMA verhängten Verwaltungsstrafe wird der Bescheid in allen Spruchpunkten jedenfalls bekämpft werden. Eine irreführende Werbung im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot der WIENWERT-Unternehmensanleihe 1- 2017 liegt nach Ansicht von WIENWERT AG keinesfalls vor.

In Bezug auf einen Vorwurf der FMA, wonach der Ablauf der Zeichnungsfrist für die Anleihe irreführend beworben worden sei, wurde das Verfahren gegen das Vorstandsmitglied von WIENWERT AG eingestellt.

Das EUR 20.000.000 Emissionsprogramm der Gesellschaft ist seit 6.9.2017 in den Dritten Markt der Wiener Börse einbezogen. Die Handelsaufnahme folgender Schuldverschreibungen wird von WIENWERT AG kurzfristig begehrt werden: ISIN AT0000A1W4Q5 (Dritter Markt, Marktsegment corporates standard)

Emittent: WIENWERT AG, Getreidemarkt 10, 1010 Wien

