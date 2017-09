Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta035/07.09.2017/18:45) - Das Amtsgericht Charlottenburg hat heute um 12:13 Uhr das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft unter dem Az. 36d IN 4151/17 eröffnet und Herrn Rechtsanwalt Christian Otto, Berlin, zum Insolvenzverwalter bestellt. Die Insolvenzgläubiger wurden aufgefordert, Insolvenzforderungen beim Insolvenzverwalter schriftlich anzumelden.



Die auf Verlangen des Aktionärs Da Vinci Arbitrage Fund für Montag, 18.09.2017, im Ming Business Center, Rungestraße 9, 10179 Berlin, einberufene außerordentliche Hauptversammlung wurde abgesagt. Gegenteilige Bekanntmachungen haben keine Gültigkeit.



Aussender: Da Vinci Luxury AG Adresse: Rungestraße 9, 10179 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Christian Köhler-Ma Tel.: +49 30 700 171 500 E-Mail: ckm@gtrestructuring.com Website: www.davinci-luxury.com



ISIN(s): DE0005188304 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Berlin



