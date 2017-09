mVISE AG: Tochtergesellschaft elastic.io gewinnt bedeutenden Reseller / Ausgabe einer Wandelanleihe

DGAP-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Anleiheemission mVISE AG: Tochtergesellschaft elastic.io gewinnt bedeutenden Reseller / Ausgabe einer Wandelanleihe 08.09.2017 / 09:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

mVISE AG: Tochtergesellschaft elastic.io gewinnt bedeutenden Reseller / Ausgabe einer Wandelanleihe

- Reselling-Vertrag für Integrationsplattform mit internationalem Software-Konzern

- Markteintritt der White-Label-Lösung bereits in Q4/2017 - Investitionen in beschleunigten Geschäftsausbau - Ausgabe einer Wandelanleihe

Reselling-Vertrag mit internationalem Software-Konzern

Die mVISE AG, Düsseldorf, Partner für Mobile Digitalisierung, hat zusammen mit ihrem Tochterunternehmen elastic.io am 7. September 2017 einen Vertrag mit einem internationalen Software-Konzern über die Distribution ihrer iPaaS-Plattform als White-Label-Lösung abgeschlossen.

Bei dem Vermarktungspartner handelt es sich um einen globalen Anbieter von Produkten, die die Integration und den Datenaustausch komplexer Softwaresysteme miteinander ermöglichen. Die elastic.io-Plattform wird hier als White-Label-Service das bestehende Produktportfolio des Partners ergänzen und damit die Einsatzmöglichkeiten für die Kunden in über 50 Ländern erweitern.

Beide Parteien messen der Vereinbarung ein erhebliches Marktpotenzial bei und streben einen möglichst schnellen Markteintritt an. So ist der Start der Lösung bereits für das 4. Quartal dieses Jahres vorgesehen. Die Unternehmen planen bereits im ersten vollen Jahr des Launches die Anbindung einer deutlich dreistelligen Anzahl von Kunden. Insgesamt besteht nach Einschätzung des Marktforschungsunternehmens Gartner ein rasant wachsendes Marktvolumen - so hatte laut der aktuellen Studie "Market Share Analysis: Integration Platform as a Service, Worldwide, 2016" der Markt im Jahr 2016 ein Wachstum von 61%. Der Vorstand der mVISE sieht den Gewinn des international renommierten Resellers als Beleg für die Zukunftschancen der erst kürzlich mehrheitlich erworbenen elastic.io. "Dass wir bereits nach weniger als einem halben Jahr einen solchen Absatzkanal auf internationaler Ebene eröffnen, erfüllt deutlich unsere optimistischen Erwartungen an die Qualität der Lösung der elastic.io " freut sich Vorstand Manfred Götz.

Neben der genannten Vereinbarung geht der Vorstand von weiteren Projekten sowohl im Produkt- als auch im Beratungsbereich aus, welche die Geschäftstätigkeit nennenswert erweitern, im Einzelfall allerdings Erweiterungsinvestitionen erforderlich machen würden.

Ausgabe einer Wandelanleihe

Im Kontext des Reseller-Vertrages sowie zur Gewährleistung des erwarteten weiteren Geschäftsausbaus hat der Vorstand der mVISE AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute die Ausgabe einer Wandelanleihe unter Ausschluss des Bezugsrechtes mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 3.4 Mio. EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren beschlossen. Die Wandelanleihe wird zu 100% des Nennwertes mit einer Stückelung von 100.000 EUR begeben und wird mit jährlich 3,75% auf ihren Nennbetrag verzinst. Der Wandlungspreis je Aktie wurde mit 4,16 EUR festgelegt.

Aufgrund der Bedeutung der iPaaS-Plattform für den zunehmenden Cloud-Integrationsbedarf des Vermarktungspartners wird dieser sich an der Zeichnung der Wandelanleihe beteiligen und hat diese Zeichnung als aufschiebende Bedingung für den Reseller-Vertrag vereinbart. Das verbleibende Volumen wird interessierten Investoren angeboten.

mVISE plant mit dem Emissionserlös zum einen weitere Investitionen in die Produktentwicklung von elastic.io, insbesondere zur Schaffung der Möglichkeit von Multi-Cloud-Integrationen, der Entwicklung von neuen Standard-Konnektoren und der Internationalisierung des Produkts. Zum anderen soll die Emission der Finanzierung eines beschleunigten Ausbaus des Beratungsbereichs sowie weiterer Ergänzungen im Produktbereich dienen, die im Einzelfall jeweils auch in Form von Akquisitionen erfolgen können

Die detaillierten Anleihebedingungen können unter folgendem Link eingesehen werden.

Kontakt: Manfred Götz Telefon: +49 (211)78 17 80 - 0 E-Mail: presse@mvise.de

08.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: mVISE AG Wanheimer Str. 66 40472 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (211) 781780-0 Fax: +49 (211) 781780-78 E-Mail: info@mvise.de Internet: www.mvise.de ISIN: DE0006204589 WKN: 620458

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

607825 08.09.2017 CET/CEST

ISIN DE0006204589

AXC0087 2017-09-08/09:32