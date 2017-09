Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta031/11.09.2017/14:40) - Wir geben bekannt, dass zwei Aktionäre, die gemeinsam mehr als 5% des Grundkapitals der Gesellschaft halten, gemäß § 105 Abs. 3 AktG die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung mit dem Tagesordnungspunkt "Beschlussfassung über die Vornahme einer Sonderprüfung" begehrt haben. Der Vorstand hat dieses Begehren unter Beiziehung von Beratern geprüft und ist zum Ergebnis gelangt, dass es die formalen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Es wird daher eine Hauptversammlung für den 12.10.2017, 10:30 Uhr, am Sitz der Gesellschaft in Linz einberufen werden. Die Einberufung mit der Tagesordnung wird fristgerecht veröffentlicht werden.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Hermann Wiesinger MMBA, Sprecher des Vorstands, Tel.+43 (732) 3996-517, E-Mail: wiesinger@linz-textil.at.



Linz, am 11.09.2017 Der Vorstand Linz Textil Holding Aktiengesellschaft Wiener Straße 435 4030 Linz, Österreich www.linz-textil.at



