LION E-Mobility AG: LION E-Mobility AG mit weiterer Eigenkapitalerhöhung

LION E-Mobility AG: LION E-Mobility AG mit weiterer Eigenkapitalerhöhung 12.09.2017 / 10:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Die LION E-Mobility AG hat heute, mit Verweis auf den Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2017, eine weitere genehmigte Kapitalerhöhung mit strategischen Investoren in Höhe von EUR 3.500.000,- zu einem Kurs von EUR 8,00 pro Aktie abgeschlossen. Bei den strategischen Investoren handelt es sich sowohl um Altaktionäre, die Ihre Positionen weiter aufstocken, als auch um neue strategische Investoren. Dieses neue Kapital wird vor Allem in den Ausbau des Maschinenparks sowie in die Internationalisierung der LION E-Mobility AG fließen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: LION E-Mobility AG Lindenstraße 16 6340 Baar Schweiz Telefon: +41 (0)41 500 54 11 Fax: +41 (0)41 500 54 12 E-Mail: info@lionemobility.de Internet: www.lionemobility.com

ISIN: CH0132594711, CH0132594711 WKN: A1JG3H , A1JG3H Börsen: Freiverkehr in Hamburg, München (m:access); Open Market in Frankfurt

ISIN CH0132594711

