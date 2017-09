Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta025/12.09.2017/12:35) - Der Vorstand der Konsortium AG hat soeben beschlossen, in Gespräche über einen möglichen Verkauf von Aktien an der Karwendelbahn AG einzusteigen.



Bei dem potentiellen Kaufinteressenten handelt es sich nicht um den Markt Mittenwald.



(Ende)



Aussender: KONSORTIUM Aktiengesellschaft Adresse: Ammonitenweg 9, 89555 Steinheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Patrick Kenntner Tel.: +49 7321 92534100 E-Mail: kenntner@konsortium.de Website: www.konsortium.de



ISIN(s): DE0006323405 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München



