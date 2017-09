Beta Systems Software AG: Jahresplanung für das Geschäftsjahr 2017/18 und Mittelfristplanung

DGAP-Ad-hoc: Beta Systems Software AG / Schlagwort(e): Planzahlen Beta Systems Software AG: Jahresplanung für das Geschäftsjahr 2017/18 und Mittelfristplanung 13.09.2017 / 16:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Beta Systems Software AG: Jahresplanung für das Geschäftsjahr 2017/18 und Mittelfristplanung

Berlin, den 13. September 2017 - Auf seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Berlin, (BSS, ISIN DE000A2BPP88) der vom Vorstand vorgelegten Jahresplanung für das Geschäftsjahr 2017/18 und der Mittelfristplanung für die darauffolgenden Jahre zugestimmt. Die Beta Systems Software AG erachtet die nachstehenden Informationen als relevant für die langfristige Beurteilung der Entwicklung des Beta Systems Konzerns und veröffentlicht diese deshalb vorab.

Im Geschäftsjahr 2017/18 steht, wie beispielsweise im Jahresfinanzbericht 2015/16 angekündigt, in dem für die Gesellschaft wesentlichen Geschäftsbereich DCI eine vergleichsweise niedrige Anzahl von Verträgen zur Verlängerung an. Somit kommt es zu einer Abschwächung des zu realisierenden Lizenzumsatzes, insbesondere im Vergleich zu dem sehr guten aktuellen Geschäftsjahr 2016/17.

Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand der Beta Systems Software AG im kommenden Geschäftsjahr einen Konzernumsatz zwischen EUR 41,0 Mio. und EUR 44,0 Mio. Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT- Ergebnis vor Zinsen und Steuern) wird auf Basis der aktuellen Planungen und Konzernstruktur voraussichtlich zwischen EUR 3,0 Mio. und EUR 5,0 Mio. liegen. Für das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird ein Wert zwischen EUR 4,3 Mio. und EUR 6,3 Mio. erwartet. Somit kann voraussichtlich weiterhin eine zweistellige EBIT- und EBITDA - Marge erzielt werden.

Für die darauffolgenden beiden Jahre wird sich die Zahl der im Geschäftsbereich DCI zur Verlängerung anstehenden Verträge wieder steigern und der Vorstand ist somit zuversichtlich, die EBIT- und EBITDA-Marge in dem angestrebten langfristigen Mindest-Korridor von 15 bis 20% zu halten.

An der bereits abgegebenen Prognose für das Geschäftsjahr 2016/17, das am 30.09.2017 endet, hält der Vorstand fest. Diese konnte mittlerweile weiter konkretisiert werden. Der Vorstand der Beta Systems Software AG erwartet für das Geschäftsjahr 2016/17 einen Konzernumsatz zwischen EUR 49 Mio. und EUR 50 Mio. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung von ca. 7%. Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) wird zwischen rund EUR 8,0 Mio. und EUR 9,0 Mio. liegen. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von ca. 60%. Für das EBITDA wird ein Wert zwischen EUR 9,7 Mio. und EUR 10,7 Mio. erwartet. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von ca. 20%.

Aktuell konnte ein Direktor M&A akquiriert werden, der zukünftig überwiegend den Bereich Mergers & Acquisitions betreuen wird. Es ist weiterhin das Ziel des Vorstands, vergleichbare Akquisitionen wie die profitable HORIZONT zu tätigen und somit die Liquiden Mittel zu investieren, wenn das Chance-/Risiko-Profil wie bei der HORIZONT Akquisition attraktiv ist. Mit der Einführung der Holding-Struktur wurden hierfür die Voraussetzungen geschaffen.

Mitteilende Person: Armin Steiner, Vorstand

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Beta Systems Software AG Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE000A2BPP88) unterstützt seit über 30 Jahren Kunden mit großen, internationalen Organisationen und mit einer umfangreichen IT-Systemlandschaft sowie komplexen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen mit Softwareprodukten und IT-Lösungen. Diese automatisieren, dokumentieren und analysieren IT-Abläufe in Rechenzentren und in der Zugriffssteuerung. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen und Compliance-Standards stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit.

Beta Systems wurde 1983 gegründet, ging 1997 an die Börse und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Beta Systems ist national und international mit 18 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit optimieren mehr als 1.300 Kunden mit über 3.200 Installationen in über 30 Ländern ihre Prozesse und verbessern ihre Sicherheit mit Produkten und Lösungen von Beta Systems. Das Unternehmen gehört zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwareanbietern in Europa.

Besuchen Sie Beta Systems auch auf: www.twitter.com/BetaSystems, www.facebook.com/BetaSystems und www.xing.com/companies/betasystemssoftwareag.

Unternehmenskontakt: Beta Systems Software AG Investor Relations Tel.: +49 (0)30 726 118-0 Fax: +49 (0)30 726 118-800 E-Mail: ir@betasystems.com

13.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Beta Systems Software AG Alt Moabit 90d 10559 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 726118 0 Fax: +49 (0)30 726118 00 E-Mail: info@betasystems.com Internet: www.betasystems.com ISIN: DE000A2BPP88 WKN: A2BPP8

Indizes: Börsensegment Scale der Deutschen Börse, Marktsegment: Freiverkehr Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Open Market (Scale) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

609487 13.09.2017 CET/CEST

ISIN DE000A2BPP88

AXC0214 2017-09-13/16:44