DGAP-Ad-hoc: Deutsche Börse AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf Deutsche Börse AG: Durchführungszeitraum des Aktienrückkaufprogramms kann sich bis zum Ende des 1. Halbjahres 2018 verlängern 13.09.2017 / 21:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Der Vorstand der Deutsche Börse AG teilt mit, dass sich der Zeitraum, in dem das beschlossene Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von rund 200 Mio. EUR durchgeführt werden wird, bis zum Ende des 1. Halbjahres 2018 verlängern kann. Ein vom Vorstand heute beschlossener verlängerter Durchführungszeitraum ermöglicht es der Gesellschaft, flexibler auf aktuelle Entwicklungen und Marktgegebenheiten zu reagieren.

Mit dem Aktienrückkaufprogramm strebt der Vorstand eine ausgewogene Verwendung der Mittel aus der Veräußerung der International Securities Exchange Holdings, Inc. in Höhe von rund 1 Mrd. EUR im Jahr 2016 an.

