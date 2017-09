wallstreet:online AG: Geplante Übernahme des Finanzportals börsennews.de

DGAP-Ad-hoc: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Absichtserklärung wallstreet:online AG: Geplante Übernahme des Finanzportals börsennews.de 15.09.2017 / 14:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Berlin, 15. September 2017 - Die wallstreet:online AG beabsichtigt eine Übernahme der Markets Inside Media GmbH. Die Markets Inside Media GmbH betreibt das Internetportal www.börsennews.de sowie die App "börsennews" für Mobiltelefone und entwickelt derzeit eine neuartige Social Trading Plattform.

Die Eckpunkte einer möglichen Übernahme sollen in den kommenden Monaten ausverhandelt werden. Durch den Zusammenschluss entstünde, auf Basis der derzeitigen Planungen für das Jahr 2017, eine Unternehmensgruppe mit einem Jahresumsatz von ca. 6 Mio. Euro und einem Vorsteuerergebnis von ca. 2,5 Mio. Euro.

Die App "börsennews" verfügt über eine monatliche Reichweite von ca. 20 Mio. Page Impressions und erreicht monatlich über 400.000 aktive Nutzer.

Neben Synergieeffekten auf der Kostenseite für Dateneinkauf, Lizenzen und Nutzung von IT-Ressourcen, gehen beide Gesellschaften davon aus, dass gemeinsam neue Geschäftsbereiche, wie z.B. Social Trading und transaktionsbasierte Geschäftsmodelle, schneller erschlossen werden können.

Der Erwerb der Anteile soll im Wege einer Sacheinlage der Geschäftsanteile an der Markets Inside Media GmbH in die wallstreet:online AG gegen Ausgabe von neuen Aktien an die Veräußerer der Geschäftsanteile realisiert werden. Über die Höhe des Kaufpreises konnte noch keine Einigung erzielt werden.

Es ist geplant, den Erwerb innerhalb der nächsten sechs Monate umzusetzen. Die erforderlichen Beschlüsse und Zustimmungen der zuständigen Gremien stehen noch aus.

Mitteilende Person: Stefan Zmojda, Vorstand

