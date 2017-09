DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG beabsichtigt die Aufstockung ihrer im Juli 2017 begebenen Unternehmensanleihe um EUR 95 Mio. für Refinanzierungszwecke

DGAP-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG beabsichtigt die Aufstockung ihrer im Juli 2017 begebenen Unternehmensanleihe um EUR 95 Mio. für Refinanzierungszwecke 18.09.2017 / 08:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

AD HOC-MITTEILUNG NACH ART. 17 MAR

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG beabsichtigt die Aufstockung ihrer im Juli 2017 begebenen Unternehmensanleihe um EUR 95 Mio. für Refinanzierungszwecke

Langen, 18. September 2017 - DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (WKN A0XFSF / ISIN DE000A0XFSF0) beabsichtigt die Aufstockung (Tap) ihrer im Juli 2017 begebenen gerateten, unbesicherten und mit 2,875% p.a. festverzinslichen Unternehmensanleihe (Senior Notes) nach New Yorker Recht (Rule 144A/Reg S) mit einer Laufzeit von fünf Jahren (bis 2022) um einen weiteren Gesamtnennbetrag von EUR 95 Mio. sowie einem geplanten Handel an der Luxemburger Börse (Euro MTF Markt). Die Nettoerlöse aus der geplanten Emission sollen für Zwecke der Refinanzierung von ausstehenden Verbindlichkeiten der Germavest S.à r.l., einer indirekten Tochtergesellschaft der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, in Höhe von insgesamt ca. EUR 94 Mio. sowie mit einer derzeitigen durchschnittlichen Verzinsung von ca. 4,4% p.a. verwendet werden.

