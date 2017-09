EANS-Adhoc: Wiener Privatbank SE / Günter Kerbler und Mag. Johann Kowar verkaufen ihre Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft

Wien - Günter Kerbler und Mag. Johann Kowar haben den Vorstand der Wiener Privatbank SE ("Gesellschaft") darüber informiert, dass sie heute einen Kaufvertrag über die Veräußerung ihrer Mehrheitsbeteiligung iHv insgesamt 61,37% mit der Käuferin Arca Investments, a.s. abgeschlossen haben. Der Vertrag steht unter mehreren aufschiebenden Bedingungen, darunter die Genehmigung oder Nichtuntersagung der Transaktion durch die zuständigen Kartellbehörden und die Genehmigung bzw. Nichtuntersagung der FMA gemäß §§ 20 ff BWG. Das Closing wird voraussichtlich im Juni 2018 stattfinden. Im Rahmen der Transaktion wird von der Käuferin voraussichtlich ein öffentliches Pflichtangebot gemäß §§ 22 ff ÜbG zu legen sein.

Der Kaufpreis gemäß Kaufvertrag beläuft sich auf EUR 10,00 je Aktie. Dieser Kaufpreis unterliegt einer Kaufpreisanpassungsklausel, die an den Eigenkapitalwert der Gesellschaft zum 31.12.2017 und 31.3.2018 anknüpft. Im März 2017 haben die Verkäufer der Arca Capital Finance Group, a.s., einem Mitglied der Arca Capital Gruppe, Exklusivität für die Verkaufsverhandlungen gewährt. Die Verkäufer haben für diese Exklusivität im März 2017 neben dem Kaufpreis ein Entgelt in Höhe von EUR 2,00 je Aktie erhalten.

Die Arca Capital Gruppe Die 1999 in der Slowakei gegründete kapitalstarke Arca Capital Gruppe fokussiert sich auf die Segmente "Private Equity" und "Financial Services" in den Märkten Zentral- und Osteuropas. In Wien ist die Arca Capital Gruppe seit dem Jahr 2016 ein bedeutender Einzelaktionär mit etwa einem Prozent bei der Vienna Insurance Group (VIG) beteiligt.

WIENER PRIVATBANK SE Wiener Privatbank ist eine auf Sachwerte-Investments spezialisierte Privatbank mit Sitz in Wien. Das Unternehmen bietet privaten und institutionellen Kunden höchste Kapitalmarkt- und Immobilienkompetenz unter einem Dach. Die Angebots- und Dienstleistungspalette für private und institutionelle Kunden umfasst die Kerngeschäftsfelder Private Banking, Asset Management (Matejka & Partner), Capital Markets, Brokerage, Research, Immobilienprodukte sowie Immobiliendienstleistungen und -projekte. In diesen Geschäftsfeldern bietet die Wiener Privatbank ihren Kunden unabhängige Beratung und maßgeschneiderte Lösungen an.

