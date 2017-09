Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta031/18.09.2017/19:55) - Auf Grund der sich rasch verändernden Marktgegebenheiten sieht sich die Linz Textil GmbH gezwungen, die Produktionskapazitäten in der Spinnerei Linz zurückzunehmen. Die in diesem Zusammenhang notwendigen Strukturanpassungen werden sich dämpfend auf die Ertragslage im Segment der textilen Halbfabrikate im weiteren Jahresverlauf auswirken. Ausschlaggebend ist der starke Euro im Verhältnis zum US-Dollar, der Billigimporte von Garnen aus Asien nach Europa begünstigt. Die kontinuierlichen und stetigen Preissteigerungen bei der Rohstoffbeschaffung für die Spinnerei Linz werden vom Markt nicht mehr angenommen. Dessen ungeachtet ist aus heutiger Sicht im Segment der textilen Halbfabrikate zum Ende des Jahres 2017 ein positives Ergebnis zu erwarten.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Hermann Wiesinger MMBA, Sprecher des Vorstands, Tel.+43 (732) 3996-517, E-Mail: wiesinger@linz-textil.at.



Linz, am 18.09.2017 Der Vorstand Linz Textil Holding Aktiengesellschaft Wiener Straße 435 4030 Linz, Österreich www.linz-textil.at



