IMMOFINANZ AG lädt Inhaber der EUR 515,1 Mio. (derzeit ausstehend EUR 287,3 Mio.) Wandelschuldverschreibung 2018 zur Abgabe incentivierter Wandlungserklärungen ein

DGAP-Ad-hoc: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges IMMOFINANZ AG lädt Inhaber der EUR 515,1 Mio. (derzeit ausstehend EUR 287,3 Mio.) Wandelschuldverschreibung 2018 zur Abgabe incentivierter Wandlungserklärungen ein 20.09.2017 / 18:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

NICHT ZUM VERSAND, ZUR PUBLIKATION UND VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DIE USA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN

IMMOFINANZ AG lädt Inhaber der EUR 515,1 Mio. (derzeit ausstehend EUR 287,3 Mio.) Wandelschuldverschreibung 2018 zur Abgabe incentivierter Wandlungserklärungen ein

Die IMMOFINANZ AG (die "Gesellschaft" oder "IMMOFINANZ") gibt bekannt, dass sie die Inhaber (die "Anleiheinhaber") ihrer EUR 515,1 Mio. (derzeit ausstehend EUR 287,3 Mio.) 4,25% nicht nachrangigen unbesicherten Wandelschuldverschreibungen fällig 2018, ISIN XS0592528870 (die "ausstehenden Schuldverschreibungen") einlädt, diese in Inhaberaktien der IMMOFINANZ ("Aktien") und in Inhaberaktien der BUWOG AG ("BUWOG", und diese Aktien "BUWOG-Aktien") zu wandeln/umzutauschen. Aufgrund der positiven Kursentwicklung der IMMOFINANZ-Aktien ist die Wandelanleihe derzeit deutlich "im Geld" und berechtigt jeden Anleiheninhaber zur Wandlung je Anleihe im Nominalwert von EUR 4,12 in 1,241 IMMOFINANZ-Aktien und 0,0653 BUWOG-Aktien. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit bis 8. März 2018. Das Wandlungsrecht in Aktien der IMMOFINANZ und der BUWOG kann bis zum 26. Februar 2018 ausgeübt werden.

Diese Wandlungseinladung richtet sich aus rechtlichen Gründen nur an institutionelle Investoren und nicht an Retailinvestoren. Die Einladung erfolgt zu den Bedingungen des von der Gesellschaft erstellten Angebotsdokuments ("Incentive Offer Document") vom 20. September 2017.

Die Wandlungseinladung dient der weiteren Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur der IMMOFINANZ.

Die Wandlungseinladung beginnt am 20. September 2017, 19:00 Uhr MEZ und endet am 27. September 2017 um 19:00 Uhr MEZ (das "Ablaufdatum"), sofern sie nicht verlängert wird.

Nach Annahme der Wandlungserklärung durch die Gesellschaft erhalten die Anleiheinhaber (im jeweiligen Ausmaß, in dem ausstehende Schuldverschreibungen jeweils zur Wandlung angenommen wurden): (i) Die Anzahl an Aktien und BUWOG-Aktien, zu denen sie gemäß den Bedingungen der ausstehenden Schuldverschreibungen berechtigt sind, plus (ii) eine incentivierte Wandlungsprämie, die EUR 0,206 pro ausstehender Schuldverschreibung beträgt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Anleiheinhaber im Falle einer Wandlung nach dem Ablaufdatum der Wandlungseinladung weder eine incentivierte Wandlungsprämie noch die letzte halbjährliche Kuponzahlung erhalten.

Die Abwicklung des Wandlungsangebots soll am oder um den 2. Oktober 2017 erfolgen. Dieses Angebot hat keine Auswirkung auf die Rechte jener Anleiheinhaber, die ihre ausstehenden Wandelschuldverschreibungen nicht zur Wandlung anbieten.

Die IMMOFINANZ behält sich das Recht vor, keine Angebote zur Wandlung in Hinblick auf die Wandlungseinladung anzunehmen, oder die Einladung zu verlängern oder zu beenden.

Hinweise und Beschränkungen Diese Bekanntmachung beinhaltet oder stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten für den Kauf oder die Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzmäßig wäre. Diese Bekanntmachung ist kein Angebot für den Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung unter oder eine Ausnahme vom U.S. Securities Act aus 1933 idgF erfolgte. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika müsste mithilfe eines Prospekts erfolgen, der von der Gesellschaft bezogen werden könnte und detaillierte Informationen über die Gesellschaft und die Geschäftsleitung sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere, auf die hier Bezug genommen wird, dürfen nicht in Australien, Kanada oder Japan oder für Rechnung oder zum Nutzen einer in Australien, Kanada oder Japan aufhältigen Person oder einer Person mit einer solchen Nationalität oder Staatsbürgerschaft verkauft werden.

Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 4,1 Mrd., das sich auf mehr als 240 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

IMMOFINANZ T +43 (0)1 88 090 2290 M +43 (0)699 1685 7290 communications@immofinanz.com investor@immofinanz.com

20.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: IMMOFINANZ AG Wienerbergstraße 11 1100 Wien Österreich Telefon: +43 (0) 1 88090 - 2290 Fax: +43 (0) 1 88090 - 8290 E-Mail: investor@immofinanz.com Internet: http://www.immofinanz.com ISIN: AT0000809058 WKN: 911064

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt; Warschau, Wien (Amtlicher Handel / Official Market)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

611475 20.09.2017 CET/CEST

ISIN AT0000809058

AXC0251 2017-09-20/18:35