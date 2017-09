Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Ulm (pta006/21.09.2017/09:00) - 21.09.2017 Thomas Müllerschön, Vorstandsvorsitzender der Uzin Utz AG, Ulm, (ISIN Nr. DE 000 755 150 9; General Standard), wird im Mai 2018 zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2018 sein Amt niederlegen und das Unternehmen auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat verlassen. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, zum 1. Januar 2018 Herr Julian Utz und Herr Philipp Utz zu weiteren Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft zu bestellen. Beide sind bereits in der Unternehmensgruppe tätig.



Kontakt Uzin Utz AG Unternehmenskommunikation / Tanja Peter Telefon +49 (0)731 4097 249 / Telefax +49 (0)731 4097 45249 E-Mail tanja.peter@uzin-utz.com / Internet www.uzin-utz.de



(Ende)



Aussender: Uzin Utz AG Adresse: Dieselstraße 3, 89079 Ulm Land: Deutschland Ansprechpartner: Sandra Ruf Tel.: +49 731 4097-416 E-Mail: ir@uzin-utz.com Website: www.uzin-utz.de



ISIN(s): DE0007551509 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1505977200674



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 21, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)