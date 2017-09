Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Aachen (pta033/21.09.2017/16:00) - Die Geschäftsführung der Börse Hamburg hat dem Abwickler der aktiengesellschaft TOKUGAWA i.L. mitgeteilt, dass die Preisfeststellung der Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr der Börse Hamburg mit Ablauf des 29. Dezember 2017 eingestellt wird.



Der Abwickler sowie der Aufsichtsrat der aktiengesellschaft TOKUGAWA i.L. begrüßen diese Entscheidung. Aufgrund des deutlich zurückgegangenen Aktienhandels sowie der weiter fortgeschrittener Abwicklung der Gesellschaft rechtfertigt die Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr den dadurch entstehenden Aufwand sowie die Kosten nicht.



Der Abwickler wird als größter Aktionär der Gesellschaft den außenstehenden Aktionären ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot (Barangebot) unterbreiten. Das Erwerbsangebot wird voraussichtlich wertpapiertechnisch durch eine Wertpapierhandelsbank begleitet werden und zum Jahreswechsel erfolgen.



Aachen, den 21. September 2017 aktiengesellschaft TOKUGAWA i.L. Der Abwickler



(Ende)



Aussender: aktiengesellschaft TOKUGAWA i.L. Adresse: Oppenhoffallee 20, 52066 Aachen Land: Deutschland Ansprechpartner: Philipp Steinhauer Tel.: +49 241 40085400 E-Mail: philipp@tokugawa.de Website: www.tokugawa.de



ISIN(s): DE0006281645 (Aktie) Börsen: High Risk Market in Hamburg



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1506002400751



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 21, 2017 10:01 ET (14:01 GMT)