DGAP-Ad-hoc: Aves One AG / Schlagwort(e): Personalie Aves One AG: Änderung im Vorstand der Aves One AG 22.09.2017 / 15:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Hamburg, 22. September 2017 - Herr Henrik Christiansen hat sein Amt als Vorstand der Aves One AG aus persönlichen Gründen zum Ablauf des 31. Oktober 2017 niedergelegt. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Christiansen für seinen Beitrag zum Wachstum der Aves One AG. Der Vorstand der Aves One AG wird ab November 2017 aus den beiden Vorständen Peter Kampf und Jürgen Bauer bestehen.

