Frankfurt (pta027/22.09.2017/17:50) - Der Vorstand hat heute beschlossen für den 17. November 2017 eine Hauptversammlung der Gesellschaft einzuberufen, um dem Einberufungsverlangen vom 13. Mai 2016 der Minderheitsaktionäre Martagon Investments Ltd., Nemo Asset Management Ltd. und Sequoia Diversified Growth Fund Ltd., die nach den der Gesellschaft vorliegenden Stimmrechtsmitteilungen von Herrn Olivier Couriol kontrolliert werden, nachzukommen.



Neben den Tagesordnungspunkten für die ordentliche Hauptversammlung 2014 wird die Gesellschaft aufgrund des Einberufungsverlangens auch u.a. die folgenden Punkte auf die Tagesordnung nehmen:



- Abberufung der amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats; - Neubestellung von Aufsichtsratsmitgliedern; - Vertrauensentzug für den Vorstand; und - Bestellung eines Sonderprüfers.



Ort sowie die genaue Tagesordnung gibt der Vorstand im Rahmen der zu veröffentlichenden Einladung zur Hauptversammlung bekannt.



