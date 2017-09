curasan AG gibt Ergebnis des Bezugsangebots bekannt und erwägt Durchführung der Kapitalerhöhung in zwei Tranchen

DGAP-Ad-hoc: curasan AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung curasan AG gibt Ergebnis des Bezugsangebots bekannt und erwägt Durchführung der Kapitalerhöhung in zwei Tranchen 26.09.2017 / 13:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Kleinostheim, 26. September 2017 - Der Vorstand der curasan AG (ISIN: DE 000 549 453 8; WKN: 549 453) wurde heute über die Anzahl der Aktien informiert, die im Rahmen der Bezugsfrist für die von Vorstand und Aufsichtsrat am 4. September 2017 beschlossenen Kapitalerhöhung bezogen wurden. Demnach wurden innerhalb der Bezugsfrist Bezugsrechte für 2.275.786 neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 1,20 ausgeübt.

Insgesamt waren den bestehenden Aktionären im Zeitraum vom 11. September bis zum 25. September 2017 (einschließlich) im Wege des mittelbaren Bezugsrechts bis zu 4.151.856 Aktien im Bezugsverhältnis 22:8 zum Erwerb angeboten worden. Die nicht bezogenen neuen Aktien wird ein strategischer Investor aus China aufgrund eines am 4. September 2017 geschlossenen Investment Agreements zum Bezugspreis von EUR 1,20 übernehmen.

Wie bereits angekündigt, kann die Zahlung des Kaufpreises durch den strategischen Investor aufgrund regulatorischer Prozesse noch einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Um denjenigen Aktionären, die ihre Bezugsrechte ausgeübt haben, die von ihnen bezogenen neuen Aktien kurzfristig liefern zu können, hat der Vorstand heute beschlossen, im Laufe der ersten Oktoberwoche zunächst die teilweise Durchführung der Kapitalerhöhung in Höhe der während der Bezugsfrist bezogenen Aktien zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, falls die Zahlung des Kaufpreises durch den strategischen Investor für die übrigen Aktien bis dahin noch nicht eingegangen sein sollte. Die Durchführung des zweiten Teils der Kapitalerhöhung wird unverzüglich nach Zahlung des Kaufpreises für die nicht bezogenen Aktien durch den strategischen Investor zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet werden.

Die im Rahmen der Bezugsfrist bezogenen neuen Aktien werden somit voraussichtlich spätestens am 13. Oktober 2017 in die bereits bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Kontakt: Ingo Middelmenne Head of Investor Relations Tel. +49 6027 40900-45 Fax +49 6027 40900-39 ingo.middelmenne@curasan.de Andrea Weidner Head of Corporate Communications Tel. +49 6027 40900-51 Fax +49 6027 40900-39 andrea.weidner@curasan.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: curasan AG Lindigstraße 4 63801 Kleinostheim Deutschland Telefon: 06027/40 900 0 Fax: 06027/40 900 29 E-Mail: info@curasan.de Internet: www.curasan.de ISIN: DE0005494538 WKN: 549453

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

