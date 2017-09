Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta038/26.09.2017/16:50) - In Abweichung zu den veröffentlichten Vorschlägen der ehemaligen Organe wurden auf der Hauptversammlung heute nachmittag aufgrund Aktionärsantrags folgende Personen neu in den Aufsichtsrat gewählt: 1. Aaron König 2. Ahmet Yalcin 3. Dr. Rüdiger Schmid-Kühnhöfer



Zudem wurde die Umfirmierung in "Krypto AG" sowie eine Sitzverlegung nach Berlin beschlossen.



Die Gesellschaft beabsichtigt eine Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit im Bereich von Blockchain-Technologien und Kryptowährungen.



Hierzu wurde eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen um bis zu EUR 2.750.000,00 beschlossen.



Kontakt: Jessica Kuhla jk@waow-group.com



